Госдеп США обеспокоен составом нового правительства талибов

США обеспокоены составом нового правительства талибов - об этом заявил представитель американского Госдепартамента. В большей степени обеспокоенность вызвана отсутствием в списках членов кабинета министров - представителей женского пола. Также госдеп недоволен связями и послужным списком некоторых лиц. В ведомстве отметили, что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства. Для этого, по мнению американских политиков, талибы должны не мешать выезду из Афганистана иностранцев и местных жителей с зарубежными проездными документами.