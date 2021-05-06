Госдеп США посоветовал Киеву искоренять олигархов и не торопиться в НАТО

Украина должна сосредоточить свои усилия на борьбе с коррупцией и олигархами, которые являются внутренней угрозой для ее развития - об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. Местных олигархов американский политик обвинил в преследовании собственных узких интересов за счет народа Украины. Стороны также затронули евроатлантические устремления Киева - накануне заместитель Блинкена Виктория Нуланд посоветовала украинским политикам не развивать тему членства страны в НАТО.