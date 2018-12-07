Госдеп США потребовал у России отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

Так как использование данного вооружения якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также Вашингтон требует допустить своих инспекторов на российские военные объекты для проверки "изменений". По словам представителей Госдепа, 9М729 имеет недопустимый радиус действия - от 500 до 5 тысяч 500 километров. МИД России настаивает на соответствии условиям соглашения - техническая документация уже передана американской стороне. Напомним, ранее госсекретарь США сообщил, что Вашингтон начнет процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять его условия.