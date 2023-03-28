Госдеп США признал нарушения польских властей во время миграционного кризиса

Спустя два года Госдепартамент США все же признал очевидное. Как пишет польское издание "Жеч Посполита", в ежегодном отчете ведомства сообщается о проблемах, с которыми сталкиваются СМИ.



В главе о свободе слова описаны незаконные действия польских властей во время миграционного кризиса 2021 года на границе с Беларусью. Перечислены случаи незаконных арестов журналистов в приграничье, запугивания, насилия, преследований и в целом ограничений в работе по освещению событий. Также в отчете затронута тема жестокого обращения польских военных с беженцами с Востока. Выталкивания иностранцев, в частности, признаны фактами нарушения международного права.