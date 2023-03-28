3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Госдеп США признал нарушения польских властей во время миграционного кризиса
Спустя два года Госдепартамент США все же признал очевидное. Как пишет польское издание "Жеч Посполита", в ежегодном отчете ведомства сообщается о проблемах, с которыми сталкиваются СМИ.
В главе о свободе слова описаны незаконные действия польских властей во время миграционного кризиса 2021 года на границе с Беларусью. Перечислены случаи незаконных арестов журналистов в приграничье, запугивания, насилия, преследований и в целом ограничений в работе по освещению событий. Также в отчете затронута тема жестокого обращения польских военных с беженцами с Востока. Выталкивания иностранцев, в частности, признаны фактами нарушения международного права.
Два года - столько понадобилось американцам, чтобы увидеть несвободу слова в Польше – так прокомментировали ситуацию в Погранкомитете Беларуси.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все