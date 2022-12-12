Госдеп США: В Литве есть нерешенные проблемы с осмыслением событий Второй мировой войны

В Литве есть нерешенные проблемы с осмыслением событий Второй мировой войны, поскольку некоторые из причастных к холокосту и участвовавших в истреблении еврейской общины Литвы почитаются как национальные герои, заявила представитель госдепартамента США по вопросам холокоста Эллен Джермейн. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в Литве прославляют, увековечивают памятниками людей, которые видятся как национальные герои, потому что они боролись против советской власти, новместе с тембыли и нацистскими коллаборантами и участвовали в нацистских преступлениях, геноциде.

"Такие примеры есть в Украине, в Хорватии, других странах. Германия всегда очень ясно заявляла, что исполнителями холокоста были нацисты. Но по сути почти в каждой стране были их местные помощники и участники преступлений. К сожалению, то же мы можем сказать и о Литве", - приводит слова Джермейн агентство ELTA.

События в Панеряе не могли бы произойти без участия литовцев, считает она. Дипломат привела в пример также Йонаса Норейку, который, будучи главой Шяуляйского уезда, приказал поместить всех евреев региона в гетто и отобрать их имущество, и Юозаса Крикштапониса, который на территории Белоруссии убивал местных евреев и военнопленных. Оба впоследствии присоединились к "лесным братьям", поэтому в современной Литве почитаются как национальные герои.

В 1941 году в местечке Панеряй, которое в то время находилось примерно в десяти километрах от Вильнюса, нацисты учинили расправу над десятками тысяч человек. К ямам, которые были вырыты перед войной для строительства, они сгоняли на расстрел тысячи евреев и советских военнопленных. В Литве это самое крупное массовое захоронение жертв нацизма. По некоторым данным, здесь гитлеровцы и их пособники из числа литовцев убили около сотни тысяч человек, в том числе 70 тысяч евреев. На месте трагедии был возведен мемориал, открыт музей.

"Лесные братья" в Литве - националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. "Лесные братья" были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.