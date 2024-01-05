Госдеп заявил о намерении США продолжать поддержку Украины, но не на прежнем уровне

Вашингтон будет поддерживать Украину "сколько потребуется", но уже не обязательно на прежнем уровне, заявляют в Госдепартаменте США.

Ранее в Белом доме заявили, что у страны уже не осталось средств для дальнейшей передачи Киеву. Чтобы помощь продолжилась, требуется одобрение Конгресса. При этом США намерены сделать ПВО приоритетом списка поставок Украине, если они возобновятся. Пока Вашингтон взял паузу в снабжении украинского фронта, Берлин направил Киеву очередной пакет военной помощи. В него вошли 10 боевых машин, боеприпасы для танков, система ПВО, автоматы, другое вооружение и оборудование.