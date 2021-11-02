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Госдепартамент статистики Литвы: Вильнюс рекордными темпами наращивает импорт белорусских товаров
Вильнюс - главный лоббист санкционной политики - рекордными темпами наращивает импорт белорусских товаров. Это данные не пропаганды, а государственного Департамента статистики Литовской Республики. Удивляться нечему: политика остается политикой, а бизнес живет по собственным правилам.
За 8 месяцев текущего года Литва импортировала белорусских товаров на 800 миллионов евро. Это на 50 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С января по август Литва импортировала белорусских товаров на 800 млн евро
Несмотря на пирамиду выстроенных санкций, запрос на белорусские товары нарастает рекордными темпами.
Результаты последних шести месяцев ясно показывают, что литовский бизнес не уменьшил свою зависимость от белорусских товаров.
По темпам роста нас опережает только США. Литовские эксперты, впрочем, делают оговорку - 2020 был годом стагнации. Теперь Беларусь и Литва отыгрывают экспортные потери. Однако уже сейчас хорошо видно, что литовский бизнес продолжает с азартом скупать белорусские товары. С июня по август импорт набрал еще 240 млн - с 560 до 800 млн евро. А в общей статистике хорошо видно, как поток товаров в Литву не только не замедлился, но и продолжил нарастать рекордными темпами.
Факт введения санкций против Беларуси стимулирует местный бизнес более активно закупать белорусские товары. Т.е. можно сказать, что санкции против Беларуси дали обратный эффект. Вместо того чтобы сокращать объемы внешней торговли, Литва, напротив, запасается белорусскими товарами впрок.
Спрос вырос на металлы - на 45,8 %, на древесину - 32,9 процент. пункта, литовский импорт белорусских минеральных продуктов увеличился более чем в 1,5 раза.
В этом отношении показательно будет проанализировать действие санкций в сегменте литовского импорта белорусских удобрений. Напомню, санкции ввели в конце июня, они касаются контрактов, заключенных после 25 июня. Уже в июле Литва импортировала белорусских удобрений на 13,7 млн евро. Санкции не снизили импорт, а стимулировали рост. Он оказался рекордным с 2004 года. Кроме того, в июле импорт белорусских удобрений был самым высоким с начала 2021 года.
Однако литовский бизнес все же ждут потрясения. Вероятно, поэтому сейчас он активно наращивает по многим пунктам. Экономическое воздействие ощутят на себе Клайпедский порт, грузовые и железнодорожные компании. Последние уже подсчитывают страшную перспективу: сколько будет стоить транзитная глупость литовских властей. Инвестпроекты уже приходится сворачивать из-за их нерентабельности.
Похоже, приближается момент, когда поставки прекратятся, а это означает, что мы потеряем около 60 миллионов евро годового дохода, а вся логистическая цепочка Литвы не получит дохода более 100 миллионов евро.
Иными словами литовский бизнес ожидает провал в яму без удобрений, он же потянет за собой и без того ощутимый рост цен на продукты питания. И это далеко не все последствия рикошета санкционного лоббиста. Из-за санкций и падения потребления экономика Литвы замедлится. Валовой внутренний продукт Литвы сократит намеченный рост.
В следующем году прогноз экономического роста снижен. В основном это связано с замедлением роста экспорта, что должно определяться санкциями против Беларуси.
Бойкот БелАЭС: миссия невыполнима
И главный литовский ситком под названием "Бойкот БелАЭС" продолжается. Серия - миссия невыполнима. Хотели, но как смогли. Литва давно пытается объявить бойкот белорусской электроэнергии. Рассорились с прибалтийскими соседями - Эстонией и Латвией, сделав их крайними в том, что литовцы купили небезопасного электричества на 16 миллионов евро. Но заручились поддержкой "братьев-украинцев", чтобы объявить бойкот дублем. И тут удар в спину. Оказывается, несмотря на договоренности, Литва продолжает закупать "тоталитарное недемократическое" электричество с БелАЭС, в то время как Украина очень болезненно переживает энергетический кризис (запасы угля иссякли, белорусское электричество было бы как нельзя кстати). В противном случае веерные отключения сейчас в пандемию.
Хотя по документам это оформлялось, как импорт через Латвию, физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии. Все это видели и это понимали.
Брешите! - возмутились в Министерстве энергетики Литвы на упрек из братской Украины, но вентиль закручивать не стали. Об этом говорит все тот же Департамент литовской статистики. С января по август этого года Литва заплатила за наше электричество 132,6 млн евро.
Есть Департамент статистики Литвы, который показывает, сколько Литва платит за белорусское электричество. Есть Litgrid, который показывает фактические перетоки. На сайте так и написано: "фактические перетоки электроэнергии между Литвой и Беларусью". И они превышают 500 МВт. На пике доходили более 800 МВт в октябре. И это больше, чем можно, потому что Литва 15 сентября сама себе ограничила пропускную способность ЛЭП на границе с Беларусью с 1250 МВт до 400 МВт, а в октябре начала нарушать собственные запреты. Да, Литве нужна белорусская электроэнергия, чтобы стабильно и спокойно пройти этот отопительный сезон.
Большой энергетический кризис накрывает Европу. Но понимают ли его причину европейские политики? Нет. Впечатление, что и не хотят. Цены на газ, уголь рвут мировые рекорды. А как дешевая альтернатива для европейского потребителя - сжиженный газ из США, которого на европейских рынках попросту нет. Он поставлялся, но по более высоким ценам в Китай и другие страны Азии. Что же остается в сухом остатке: рост цен на энергетику, санкции, которые ограничивают рынок и возможность выбирать альтернативное и более выгодное, и рост цен на продовольствие, рост цен на энергетику, санкции, рост цен на продовольствие вместо развития экономических связей, долгосрочных контрактов и обстоятельного диалога. Зима близко...
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