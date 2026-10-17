Госдолг Чехии достиг исторического максимума - 180 млрд долларов

Госдолг Чехии бьет рекорды. За первые три квартала 2026 года показатель увеличился на 9,5 млрд долларов. В целом бюджетная задолженность оценивается в 180 млрд долларов - это максимум за всю историю страны. Иными словами, госдолг Чехии составляет почти 44 % ВВП. А в пересчете на душу населения долг каждого гражданина страны - 16 тыс. долларов.

Главной причиной такого скачка Министерство финансов Чехии называет активную продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета.