Латвия стремительно погружается в долговую яму, из которой будет крайне сложно выбраться. В 2027 году Риге придется занять еще более 4 млрд евро, причем две трети этой суммы уйдут просто на погашение старых кредитов.

Власти берут новые займы ради обслуживания прежних обязательств, пока экономика страны практически топчется на месте. Госдолг к 2030 году Минфин видит на уровне около 54 % ВВП.

Огромный дефицит бюджета раздувается в основном из-за колоссальных трат на закупку вооружений. Ради груды бесполезного оружия на военных складах правительство фактически уничтожает гражданский сектор и социальную сферу.

Пока граждан просят затянуть пояса, траты на оборонный бюджет уже почти достигли 5 % ВВП. Латвия в тройке лидеров среди стран НАТО по доле военных расходов.