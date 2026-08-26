Госдолг Латвии превысил 46 % ВВП

Власти Латвии загнали страну в долговую яму. Как заявил бывший министр экономики страны Юрис Пуце, Рига установила исторический антирекорд - в 2026 году стране придется заплатить 1 млрд евро одних только процентов по госдолгу.

Вместо инвестиций в развитие чиновники ежемесячно клянчат у кредиторов по 200 млн евро только ради того, чтобы государство продолжало функционировать. Госдолг Латвии уже превысил 46 % ВВП.

Причина финансовой дыры - раздувание военных расходов. При этом эксперты предупреждают, что дальше ситуация станет только хуже.