Государственный долг США достиг потолка. Причинами стали большие расходы и безответственная политика в отношении государственных пошлин.

Мнение американского эксперта.

Стив Самарин, политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США:

"Причины самые обыкновенные: расходов слишком много, а доходная часть бюджета страдает. Кроме того, политика была достаточно безответственной в отношении государственных пошлин. Идея была, может быть, и неплохая - собрать достаточно хорошие деньги за счет повышения пошлин, тем не менее это не сработало в том виде, в котором должно было, по мнению организаторов, сработать. Попытки увеличить пошлины и пополнить бюджет за счет других государств, в частности, за счет Китая, к сожалению, привели к обратному эффекту. Поэтому государственный долг еще больше вырос. Кроме того, планируется поднятие ключевой ставки, и цена на золото начала падать. Все это одновременно складывается не в пользу нашего процветания, и поэтому долг растет".