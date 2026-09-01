Госдолг США составляет более 40 трлн долларов: почему эта сумма стала приговором для планеты

Если бы экономика была наукой, она давно бы придумала способ всем жить в процветании и богатстве, но она, как ее адепты ни пыжатся, остается лишь разновидностью воровской фомки.

Экономическая теория помогает богатым эффективно и с минимальным применением насилия грабить бедных. С минимальным только потому, что насилие требует денег, а тратиться богатые не любят.

Известие о том, что долг США перевалил за 40 трлн долларов, мало кого огорчило. Американцев немногие любят, и публика, потирая руки, ищет безопасное место, откуда можно наблюдать за тем, как рухнет самая большая экономика планеты.

Филипп Браун, профессор Северо-Западного университета (США):

"Полагаю, Штаты находятся в сложном положении. Правительству становится все труднее продавать свои долговые обязательства. Кредиторы считают, что такие бумаги становятся все более рискованными. Это требует высокой доходности по облигациям правительства США. Долг настолько велик, что процентные платежи составляют 20 % бюджета уже сейчас (это где-то 1,2 трлн долларов в 2026 году). Это все более настоятельно диктует сокращение госрасходов. При республиканцах во власти это означает урезание социальных программ. И ситуация будет становиться все хуже".

Сами американские власти своего беспокойства не обнаруживают никак, хотя логика требует от них суеты, хлопотливости и активного поиска пресловутого болвана, как из старого польского преферанса, чтобы тот сидел и безучастно глядел, как другие будут его деньгам искать применение. Собственно, болванов нужно много - это должны быть тысячи корпораций и десятки стран, ведь долг растет, подобно снежному кому.

Факт За 10 лет госдолг удвоился, и к 2030-му составит 50 трлн долларов, а через 10 лет - все 60 трлн.

Но пока американские власти совершенно беззаботны, и нельзя сказать, что это покерфейс - попытка делать хорошую мину при плохой игре.

"Я думал над этой проблемой, но она существует уже 35 лет. Cейчас благодаря мне есть то, чего раньше не было. Кстати, в мой первый срок мы добились в этом плане успехов - у нас наблюдается колоссальный экономический рост! Такой рост, какого никогда раньше не видели. И этот рост легко решит проблему долга", - заявил президент США Дональд Трамп.

При всем уважении к Трампу, ВВП Штатов ровно в 1,5 раза меньше их же долга. Никакой экономический рост не позволит его без наращивания толком обслужить. Для этого пришлось бы посадить всю нацию на хлеб и воду, как это было в Румынии 1980-х годах. Все помнят, чем закончилась для Николае Чаушеску его стремление вырваться из долговой кабалы - кондукэтора расстреляли через полгода после погашения всех обязательств, а свободная Румыния получила свободу наделать новых долгов, которые сегодня обслуживает, кряхтя и надрываясь.

Так что же Штаты намерены делать со своими тяжкими долгами? The New York Times предложил поступить так, как шумерские лугали - эти царьки просто списывали долги раз в несколько десятилетий, но они владели в своих городках всем, и если лугаль аннулировал долг между частными лицами, то никто из пострадавших пикнуть не смел. Правда, из шумерского города торговцу некуда было уйти - за крепостной стеной жили дикари. Из Америки же бизнес эвакуируется в мгновение ока. Значит, нужны способы, которые бы делали США привлекательными для кредиторов, несмотря на все риски, а весь остальной мир должен выглядеть опасным, будучи охваченным пожарами и обремененным катастрофами. Согласитесь, в данном случае война на Ближнем Востоке перестает выглядеть случайностью. Она стала общей бедой, затронув большинство стран - от Португалии до Филиппин, от Чили до Эстонии.

Еще должен помочь США растущий спрос на доллар, чтобы сколько его не эмитируй, казначейскую долговую расписку не пытались поменять на что-нибудь вещественное, а просто сжигали в каком-нибудь пузыре.

Самуэль Цзе, старший экономист банка DBS (Гонконг):

"Мы видим, что мегакорпорации, особенно в Штатах, все более широко выпускают облигации, которые конкурируют с ценными бумагами Федеральной резервной системы (ФРС). Эти компании строят центры обработки данных, другую инфраструктуру и ищут финансирование. Облигации IT-гигантов сравнительно безопасны - проценты почти как у ФРС, и являются они опасными конкурентами казначейских трежерис-облигаций".

Самуэль Цзе

Эксперт Standard Chartered Bank (Гонконг) Ван Синьцзе подчеркнул, что сегодня фиксируется агрессивный выпуск долгосрочных облигаций на создание дата-центров. А если снижение процентных ставок ФРС продолжится, то спрос на доллар будет поддержан выпуском корпоративных облигаций.

Долг Штатов растет, но постоянно находятся все новые способы связывать выпущенные в его обеспечение доллары. Казначейские обязательства США, пресловутые трежерис - это ведь тоже превращенные деньги. Последние 35 лет и Штаты, и Европу спасало то, что после падения СССР вся собственность советского блока оказалась выброшенной на рынок, ее продавали и покупали, номинируя в основных резервных валютах. Теперь этот ресурс иссяк. Временное, но не долгое облегчение принес пузырь искусственного интеллекта. Да, он превратит еще десяток-другой триллионов, но этого ресурса хватит уже только Штатам.

Европа уже ищет свой способ уберечься от обрушения долговой пирамиды. Там собираются вводить CBDC - цифровой евро, который служит фактической конфискацией и национализацией капиталов. Штатам же для обеспечения в ближайшее десятилетие своей финансовой стабильности требуется лишь выглядеть островком относительной стабильности, чтобы туда текли капиталы, а вложения в трежерис не сокращались. А для этого достаточно поворошить мир там-сям, организовать кому-нибудь пару дефолтов и где-нибудь несколько войн, ведь положение самой могущественной державы планеты это вполне позволяет.

В общем, долг в 40 трлн - это не американская проблема, а всего человечества. Это всем землянам предстоит платить по кредитным обязательствам Штатов, затянув пояса потуже, трудясь в поте лица, воюя и нищая.

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Фото сгенерировано с помощью искусственного интеллекта