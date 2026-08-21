Госдолг США впервые превысил 40 трлн долларов

Финансовая система США столкнулась с очередным потрясением: совокупный госдолг страны впервые в истории превысил отметку в 40 трлн долларов, сообщает Reuters.

Скорость его роста ужасает - новый триллион набегает в среднем каждые 5 месяцев, а обслуживание долга обходится казне дороже, чем расходы на национальную оборону.

На этом фоне новый глава Минфина пошел на экстренные меры. Ведомство удваивает обратный выкуп долгосрочных облигаций до 4 млрд долларов за операцию, чтобы удержать финансовый рынок от паники.

В ближайшие дни Белый дом представит план фискальной консолидации, но аналитики "Уолл-стрит" настроены скептически. Два крупнейших инвестиционных банка США предупреждают: обслуживание долга уже съедает 1 трлн долларов в год в ущерб медицине и инфраструктуре.