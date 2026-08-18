Госдолг Украины после майдана вырос более чем в 16 раз

Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала майдана вырос более чем в 16 раз. Так, по состоянию на конец декабря 2013 года долг по нынешнему курсу Нацбанка Украины составлял 13 млрд долларов, по состоянию на 30 июня 2026-го он составил почти 212 млрд.

Ранее в Верховной раде подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет.

18 августа парламент возобновил работу после каникул. Однако депутатов встретили криками "Позор!". В Киеве вспыхнула новая акция протеста. Возмущенные граждане с июля блокируют улицы, выступая против отставки министра обороны Федорова.