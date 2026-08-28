Финансовая петля на шее Украины затягивается. Госдолг страны обновил исторический максимум: на конец июля он превысил 214 млрд долларов, это следует из статистических данных.

Всего за месяц он вырос на 1,8 млрд долларов. При этом внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,3 % от общей суммы госдолга.

Реальная экономика Украины фактически переведена на внешнее управление. Расплачиваться за кредиты придётся нескольким поколениям рядовых украинцев.