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Госдолг стран ЕС к 2026 году достигнет 900 млрд евро
Коронавирус и Украина истощили Европу. Долг Евросоюза через 3 года достигнет шокирующих 900 млрд евро, таков прогноз газеты Financial Times.
По данным издания, задолженность будет расти из-за активного привлечения блоком средств для финансирования программ восстановления после пандемии коронавируса и поддержки Украины. По данным издания, сейчас госдолг стран ЕС составляет 450 млрд евро, что в 9 раз больше, чем в 2020 году.
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