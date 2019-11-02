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Госдолг США достиг отметки в $23 трлн.

Государственный долг США установил новый рекорд, достигнув отметки в 23 триллиона долларов. Показатели растут, и, по прогнозам МВФ, к 2023-му году госдолг США достигнет 117% ВВП. К слову, президент страны Дональд Трамп, еще будучи кандидатом, обещал ликвидировать задолженность в течение восьми лет. Однако пока сумма только увеличилась на 20 триллионов. Причинами называют увеличение расходов на военные и социальные программы, а также принятый Трампом закон о снижении налогов.

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