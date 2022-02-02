Госдолг США достиг рекордной отметки

Впервые в истории госдолг США превысил 30 триллионов долларов. Эксперты предполагали, что страна к такой сумме подойдет только через несколько лет. По версии газеты New York Times, такие заоблачные данные - результат инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая 5 триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты.