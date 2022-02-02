ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Госдолг США достиг рекордной отметки

Впервые в истории госдолг США превысил 30 триллионов долларов. Эксперты предполагали, что страна к такой сумме подойдет только через несколько лет. По версии газеты New York Times, такие заоблачные данные - результат инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая 5 триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все