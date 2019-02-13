Госдолг США обновил исторический рекорд

Впервые он превысил отметку в 22 триллиона долларов. По данным Минфина, с начала февраля показатель вырос более чем на 90 миллиардов долларов. Как сообщает USA Today, при президенте Трампе госдолг Штатов растет самыми большими темпами. Во многом это связывают с прошлогодней налоговой реформой. Она стоила бюджету США примерно полтора триллиона долларов. Кроме того, возросли расходы на оборону. Предполагается, что в дальнейшем госдолг сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку траты американского правительства никак не контролируются.

