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Госдолг США превысил 34 трлн долларов

Госдолг США обновил рекорд, свидетельствуют данные американского Минфина. Впервые в истории превышена отметка в 34 трлн долларов.

Ранее установленный законодательный потолок госдолга страны в 31,4 трлн был превышен в январе 2023 года. После этого финансисты не раз предупреждали об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. В июне Байден приостановил действие лимита госдолга до 2 января 2025 года.

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