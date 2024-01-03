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Госдолг США превысил 34 трлн долларов
Госдолг США обновил рекорд, свидетельствуют данные американского Минфина. Впервые в истории превышена отметка в 34 трлн долларов.
Ранее установленный законодательный потолок госдолга страны в 31,4 трлн был превышен в январе 2023 года. После этого финансисты не раз предупреждали об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. В июне Байден приостановил действие лимита госдолга до 2 января 2025 года.
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