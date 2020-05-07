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Госдолг США установил рекорд

Госдолг США установил новый рекорд, достигнув уровня 25 триллионов долларов. Это наивысший показатель за всю историю. Резкий рост связан с расходами бюджета на борьбу с пандемией. Опрошенные Forbes экономисты сходятся во мнении, что наращивание госдолга в условиях полномасштабного кризиса и массовой безработицы является необходимой и единственно возможной мерой, хотя и приведет к росту инфляции и снижению доверия инвесторов к доллару.

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