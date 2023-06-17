Госдолг США впервые в истории превысил $32 трлн

Испытания последних дней серьезно отразились на душевном здоровье президента США. Минувшей ночью он принимал участие в публичном мероприятии, которое проходило в штате Коннектикут. Сначала хозяин Белого дома по обыкновению потерялся. Возвращать его на путь истинный пришлось охране и специально приставленному человеку. А следом маразм атаковал Байдена с другой стороны. Он с трибуны прокричал здравицу покойной королеве и почему-то языком реперов. Это лучше слушать без перевода, чтобы по достоинству оценить все интонации, которые скучная фраза "Хай! Да здравствует королева, чуваки!" передает очень бледно.

Может, состояние здоровья президента ухудшилось в связи с новостями из Минфина. Стало известно, что госдолг США перевалил за 32 триллиона. Вплоть до января 2025 ограничения на потолок госдолга не действуют и Байден избавлен от необходимости вести согласования с конгрессом. Однако обязательства страны увеличиваются почти бесконтрольно, это очень плохо сказывается на репутации США как заемщика, а также ведет к росту инфляции и падению доверия инвесторов. От подобных известий не только королеве-покойнице пожелаешь здоровья, но и со сцены попытаешься уйти куда глаза глядят.