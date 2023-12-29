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Госдолг Украины на конец ноября 2023 превысил 140 млрд долларов

Госдолг Украины на конец ноября 2023 превысил 140 млрд долларов

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины достиг 5 122,5 млрд гривен, пишет БЕЛТА.

Гетманцев в своих соцсетях написал, что, согласно информации Министерства финансов, на 30 ноября государственный и гарантированный государством долг достиг суммы 5 122,5 млрд гривен (140,8 млрд долларов).

За месяц государственный долг вырос на 3,3 %, то есть на 4,5 млрд долларов. На увеличение госдолга повлияли привлечение очередного транша помощи от ЕС, займы от Всемирного банка и размещение облигаций внутреннего госзайма. С 28 февраля прошлого года госдолг вырос в валютном эквиваленте на 50,9 %, то есть на 47,5 млрд долларов.

Фото:pixabay.com

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