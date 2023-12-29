Госдолг Украины на конец ноября 2023 превысил 140 млрд долларов

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины достиг 5 122,5 млрд гривен, пишет БЕЛТА.



Гетманцев в своих соцсетях написал, что, согласно информации Министерства финансов, на 30 ноября государственный и гарантированный государством долг достиг суммы 5 122,5 млрд гривен (140,8 млрд долларов).



За месяц государственный долг вырос на 3,3 %, то есть на 4,5 млрд долларов. На увеличение госдолга повлияли привлечение очередного транша помощи от ЕС, займы от Всемирного банка и размещение облигаций внутреннего госзайма. С 28 февраля прошлого года госдолг вырос в валютном эквиваленте на 50,9 %, то есть на 47,5 млрд долларов.



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