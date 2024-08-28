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Госдолг Украины превысил 155 млрд долларов
Госдолг Украины за три месяца вырос на 3 млрд 200 млн долларов. Сейчас он превышает 155 млрд долларов. Таковы данные украинского Минфина.
С начала года расходы на военные нужды составили более 24 млрд долларов.
В 2024 году украинские экономисты планируют дефицит бюджета в 43 млрд 900 млн долларов. Большую часть этой суммы Киев собирается закрыть за счет западных партнеров. На Банковой рассчитывают на ежемесячные поступления в 3 млрд долларов.
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