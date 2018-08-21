Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов

Госдолг Украины на июнь этого года превысил 76 миллиардов долларов. Из них примерно 60 % - внешние заимствования, что более чем в 2 с половиной раза выше текущего уровня валютных запасов страны. Об этом говорится в спецпроекте Vox-Ukraine и LIGA.net. В ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам. Правительство должно вернуть почти 10 миллиардов долларов только валютного долга, а каждый украинец - примерно по 1800 долларов.