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Госдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина председателем правительства России

Госдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина председателем правительства России

За такое решение проголосовали 383 депутата, еще 41 человек воздержался. Против утверждения Мишустина не проголосовал никто.

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