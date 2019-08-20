Госдума осудила испытание США крылатой ракеты наземного базирования “Томагавк"

Госдума осудила испытание Штатами крылатой ракеты наземного базирования “Томагавк" и призвала Совбез ООН собрать экстренное совещание. Напомним, накануне Вашингтон провел запуск ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Само соглашение прекратило действие 2 августа. Запущенный снаряд успешно поразил цель, преодолев расстояние в более чем 500 километров.

Москва назвала пуск США доказательством того, что американцы изначально готовились к подрыву договора.Отреагировал и Китай. В Пекине считают, что испытания США могут начать новую гонку вооружений и негативно отразятся на ситуации с безопасностью в регионе и мире.