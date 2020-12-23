Госдума приняла закон о запрете финансирования публичных мероприятий из-за рубежа

Решение о запрете зарубежного финансирования публичных мероприятий сегодня приняла Госдума России. Согласно документу, массовые акции не должны спонсироваться иностранными государствами, а также некоммерческими организациями-иноагентами. На представителей СМИ распространяются все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. В частности, журналистам запретят использовать различную символику и средства агитации. Также принято решение о блокировке противоправного контента в соцсетях. Норма вступает в силу с 1 февраля. Ответственность за размещение призывов экстремистского характера, информации об изготовлении оружия и взрывчатке ложится на соцсети - то есть, на их администраторов и провайдеров. Максимальный штраф за нарушения - до 25 тысяч долларов.