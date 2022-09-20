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Госдума РФ приняла пакет поправок о военной службе - за что ужесточится ответственность?
Госдума РФ 20 сентября сразу во втором и третьем чтении приняла пакет поправок о военной службе. В УК введены понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время". Об этом сообщает РИА Новости.
Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время".
Так, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.
Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет)
Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу - от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей - на срок от 5 до 10 лет.
Вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу (от 4 до 8 лет).
Фото:© РИА Новости
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