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Госдума России одобрила поправки в конституцию

Госдума России одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в конституцию. Одно из главных новшеств – укрепление Госсовета. Также сократится число судей Конституционного суда, а у главы государства появится больше возможностей отклонить закон, который принял парламент.

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