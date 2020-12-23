Госдума России приняла решение о блокировке противоправного контента в соцсетях

Госдума России сегодня приняла решение о блокировке противоправного контента в соцсетях. Эта норма вступает в силу с 1 февраля будущего года. Ответственность за исполнение данного закона ложится на сами социальные сети, то есть, на их администраторов и провайдеров. Удалению из общего доступа подлежат: порнография с участием несовершеннолетних, призывы экстремистского характера, информация о способах доступа к наркотикам и рецепты их изготовления, материалы, которые позволяют изготавливать оружие и взрывчатку, а также ряд других. За некоторые нарушения предусмотрен штраф до 20 миллионов рублей - в пересчете это около 25 тысяч долларов.