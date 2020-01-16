ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра

Фракция “Единая Россия”, как сообщается, единогласно ее поддержала. Напомним, накануне после оглашения Послания президента страны Федеральному собранию российское правительство ушло в отставку. Как ожидается, исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все