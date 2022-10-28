Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в стране

Следует отметить, что наш законопроект не является актом цензуры. Мы не запрещаем ЛГБТ как явление. Мы не ставим запрет на его упоминание, мы говорим только о том, что пропаганда, то есть положительная пропаганда, восхваление, тезисы о том, что это нормально и, может быть, даже лучше, чем традиционные сексуальные отношения, должны быть под запретом.

Александр Хинштейн, депутат Госдумы федерального собрания России