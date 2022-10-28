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Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в стране
Необходимость противостояния в гибридной войне и защита детей от влияния западных тенденций. Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в стране, в том числе в СМИ, книгах, рекламе, кино и интернете. Законопроект вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых.
Следует отметить, что наш законопроект не является актом цензуры. Мы не запрещаем ЛГБТ как явление. Мы не ставим запрет на его упоминание, мы говорим только о том, что пропаганда, то есть положительная пропаганда, восхваление, тезисы о том, что это нормально и, может быть, даже лучше, чем традиционные сексуальные отношения, должны быть под запретом.
За пропаганду ЛГБТ предусмотрены штрафы в размере до 400 тысяч российских рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц. И до 5 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц. При этом для иностранцев в случае нарушения закона и вовсе предусматривается административное выдворение за пределы России.
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