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Госдума России ужесточила штрафы за разглашение персональных данных

Госдума России приняла законопроект об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа до 10 тысяч российских рублей для граждан и до 50 тысяч для должностных лиц. Также вводятся штрафы до 200 тысяч рублей за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. Также за нарушение конфиденциальности о мерах безопасности для сотрудников правоохранительных органов предусмотрено лишение свободы сроком до 2 лет.


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