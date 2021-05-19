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Госдума России ужесточила штрафы за разглашение персональных данных
Госдума России приняла законопроект об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа до 10 тысяч российских рублей для граждан и до 50 тысяч для должностных лиц. Также вводятся штрафы до 200 тысяч рублей за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. Также за нарушение конфиденциальности о мерах безопасности для сотрудников правоохранительных органов предусмотрено лишение свободы сроком до 2 лет.
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