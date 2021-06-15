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Госкомпании Украины несут убытки
Украинские госкомпании терпят убытки. За прошлый год общие финансовые потери по итогам деятельности 20 крупнейших казенных предприятий составили около миллиарда долларов. Самыми значительными были убытки Укрэнерго, Нефтегаза и украинских железных дорог. Это тем более удивительно, что именно предприятия данного профиля во всех странах получают монопольные прибыли.
Объяснением может быть тот факт, что убыточные компании столкнулись с кризисом неплатежей. Весь минувший и первую половину этого года украинцам регулярно повышают тарифы на электричество, а также на поставки тепла и газа. Некоторые расценки выросли вдвое и для населения стали неподъемными: долги составляют в пересчете 3 миллиарда долларов.
Убыточность госкомпаний часто объясняется также неэффективной работой "наблюдательных советов" и менеджмента, которые назначаются под контролем МВФ. Например, Укрзализныцю некоторое время возглавлял польский рок-музыкант Войцех Бальчун. Сегодня же стало известно, что начали бессрочную забастовку горняки шахты "Ингульская", которые блокировали трассу"Кривой Рог - Крапивницкий". Они требуют уплаты долгов по зарплате в сумме 6 миллионов долларов.
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