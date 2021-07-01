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Госкомпания "Латвэнерго" рекомендовала: включая свет, уточните биржевые котировки
В Латвии политические принципы исполняются за счет обычных граждан. Госкомпания "Латвэнерго" рекомендовала гражданам страны следить за ценами на бирже. Если включать электроприборы, когда биржевые котировки ниже, то получится ощутимо сэкономить, заявляют энергетики. Вместе с этим советом 40 тысяч семей получили извещения о повышении тарифов для домохозяйств. Расценки увеличатся в некоторых случаях на 10 % или даже на целых 42 %. Причиной удорожания, указывает Латвэнерго, является исключительно игра рыночных сил, из-за которых резко выросли котировки на бирже NordPol. Действительно только за сегодня эти котировки повысились с 70 евро ночью до 140 евро днем, а потом понизились опять. Возможность не следить за биржевыми котировками, а закупать дешевое электричество БелАЭС латышскими чиновниками по политическим мотивам даже не рассматривается.
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