Госпереворот в Судане. На улицах вооруженные патрули

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане. Армия страны сегодня утром взяла под контроль президентский дворец, а также радио и телевидение. Обычное вещание прекращено. Вот уже несколько часов транслируются только военные марши. Улицы Хартума контролируют вооруженные патрули. Полиции нет. Слышны выстрелы.



Президент Судана Омар аль-Башир, по данным агентства Рейтер, подал в отставку. Есть сведения, что он был заключен под домашний арест. По другим данным, покинул государство. Командование армии Судана сейчас проводит консультации о формировании переходного совета, который будет заниматься управлением страной.



