3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Госпереворот в Судане. На улицах вооруженные патрули
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане. Армия страны сегодня утром взяла под контроль президентский дворец, а также радио и телевидение. Обычное вещание прекращено. Вот уже несколько часов транслируются только военные марши. Улицы Хартума контролируют вооруженные патрули. Полиции нет. Слышны выстрелы.
Президент Судана Омар аль-Башир, по данным агентства Рейтер, подал в отставку. Есть сведения, что он был заключен под домашний арест. По другим данным, покинул государство. Командование армии Судана сейчас проводит консультации о формировании переходного совета, который будет заниматься управлением страной.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов