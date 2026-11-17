Экономический кризис в Латвии: государственные расходы растут втрое быстрее доходов. Это отметил Госконтроль в ежегодном ревизионном докладе.

Главной причиной рекордного роста трат названы расходы на милитаризацию и внутреннюю безопасность. Из-за увеличившегося дефицита бюджета в размере почти 2 млрд евро власти вынуждены активно прибегать к заимствованиям. На фоне этого расходы на обслуживание государственного долга выросли более чем на треть и составили около полумиллиарда евро.