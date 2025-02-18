Госсекретарь США рассказал, при каком условии завершится конфликт в Украине

Конфликт в Украине может завершиться только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми". Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости .

“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - прим. ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.