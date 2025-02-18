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Госсекретарь США рассказал, при каком условии завершится конфликт в Украине
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Конфликт в Украине может завершиться только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми". Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости.
“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - прим. ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.