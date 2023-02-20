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Госсекретарь США Блинкен находится с визитом в Турции
У Госсекретаря США Блинкена своя миссия и цели уже в Турции! Американцы хотят получить от Анкары согласие на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Кроме того, от Турции пытаются добиться смены курса на более жестко антироссийский. Для этого пойдут и на благотворительность. Блинкен посетил наиболее пострадавшие от землетрясения турецкие регионы, а сегодня отправится в Анкару для переговоров с руководством страны. США намерены оказать Турции помощь на сумму в 185 миллионов долларов. Землетрясение, которое унесло в общей сложности 44 тысячи жизней, дает США инструменты давления: речь идет не только о помощи в преодолении последствий стихийного бедствия, но также о политической поддержке. В мае Турцию ждут президентские выборы, которые обещают стать для Эрдогана серьезным испытанием.
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