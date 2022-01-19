Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Киев

Вашингтон не прекращает нагнетать напряженность вокруг ситуации на украинско-российской границе, запугивая мир мнимым "вторжением". Вот и предстоящие военные учения Беларуси и России Госдеп считает "крайне опасной" демонстрацией силы- так говорится в заявлении американского ведомства. Обстановка на границе Украины и России с подачи Белого дома стала главной темой политической повестки недели. 19 января в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен обсудить вопросы безопасности. Затем он посетит Берлин, где пройдут переговоры с Великобританией, Францией и Германией. В пятницу в Женеве состоится встреча Блинкена с министром иностранных дел России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки еще до переговоров напомнила о последствиях, которые могут быть.