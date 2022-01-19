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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Киев

Вашингтон не прекращает нагнетать напряженность вокруг ситуации на украинско-российской границе, запугивая мир мнимым "вторжением". Вот и предстоящие военные учения Беларуси и России Госдеп считает "крайне опасной" демонстрацией силы- так говорится в заявлении американского ведомства. Обстановка на границе Украины и России с подачи Белого дома стала главной темой политической повестки недели. 19 января в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен обсудить вопросы безопасности. Затем он посетит Берлин, где пройдут переговоры с Великобританией, Францией и Германией. В пятницу в Женеве состоится встреча Блинкена с министром иностранных дел России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки еще до переговоров напомнила о последствиях, которые могут быть.

Мы считаем, что это крайне опасная ситуация. На текущем этапе Россия может атаковать Украину в любой момент. Госсекретарь Блинкен собирается обозначить, что есть дипломатический путь разрешения ситуации. Конечно, от россиян зависит то, какой путь они выберут. Последствия будут жесткими, если они не выберут путь дипломатии.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару

Меж тем курс национальной валюты Украины упал до самого низкого значения за последний год. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу совета Национального банка страны, гривна ослабла к доллару на межбанковском валютном рынке на 2,2 % за неделю, достигнув самого низкого значения за последние 12 месяцев. Такая динамика объясняется значительным преобладанием спроса на иностранную валюту. В частности, на прошлой неделе в среднем он превышал 88 млн долларов в день.

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