Госсекретарь США Майк Помпео сегодня проводит встречи с главами МИД Армении и Азербайджана

Дипломаты обсудят меры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. При этом встречи пройдут отдельно. В Вашингтон уже прибыл министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Байрамов. Будут присутствовать также представители Франции и России. Вместе с США эти страны входят в Минскую группу ОБСЕ.

При этом в самом Карабахе продолжаются боевые действия. Ереван сообщил о боях на восточном направлении линии соприкосновения. Также, по заявлению армянской стороны, противник наносит авиаудары по городу Мартакерт. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль тринадцати населенных пунктов в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха.



