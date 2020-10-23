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Госсекретарь США Майк Помпео сегодня проводит встречи с главами МИД Армении и Азербайджана
Дипломаты обсудят меры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. При этом встречи пройдут отдельно. В Вашингтон уже прибыл министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Байрамов. Будут присутствовать также представители Франции и России. Вместе с США эти страны входят в Минскую группу ОБСЕ.
При этом в самом Карабахе продолжаются боевые действия. Ереван сообщил о боях на восточном направлении линии соприкосновения. Также, по заявлению армянской стороны, противник наносит авиаудары по городу Мартакерт. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль тринадцати населенных пунктов в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха.
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