ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Госсекретарь США потребовал от России отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Отчаянный госсекретарь США продолжает мутить воду, и вдруг потребовал от России отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Гражданин подчеркнул, что принятие указанного акта станет еще одним ударом по свободе выражения мнения и правам сексуальных меньшинств.

Ранее российские депутаты приняли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все