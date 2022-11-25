Госсекретарь США потребовал от России отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Отчаянный госсекретарь США продолжает мутить воду, и вдруг потребовал от России отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Гражданин подчеркнул, что принятие указанного акта станет еще одним ударом по свободе выражения мнения и правам сексуальных меньшинств.



Ранее российские депутаты приняли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.



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