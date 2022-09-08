Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы лично рассказать о новой финансовой помощи

В Киев внезапно прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Цель необъявленного визита - обсуждение вопроса военной помощи Украине. Ранее в Вашингтоне заявили, что обеспечат Киев вооружениями на 675 миллионов долларов.

Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", в Киеве Блинкен должен объявить о новых поставках как для Украины, так и для других стран ЕС на сумму более двух миллиардов долларов.

Это не первый визит госсекретаря США в Киев, его там встречали в апреле с главой Пентагона Ллойдом Остином.



