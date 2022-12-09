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Госсекретарь США высказался о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Госсекретарь США заявил о готовности Хельсинки и Стокгольма стать членами Североатлантического альянса. "Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после прошедшего в июне саммита НАТО в Мадриде", - заявил Энтони Блинкен после трехсторонней встречи. По его словам, страны сделали конкретные действия длявыполнения своих обязательств, втом числе и передТурцией.

В то же время в Швеции уже заявили о намерениях направить свои войска в Восточную Европу, чтобы они присоединились к силам быстрого реагирования альянса в случае вступления в НАТО. Об этом заявил министр обороны страны.

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