Госсекретарь США высказался о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Госсекретарь США заявил о готовности Хельсинки и Стокгольма стать членами Североатлантического альянса. "Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после прошедшего в июне саммита НАТО в Мадриде", - заявил Энтони Блинкен после трехсторонней встречи. По его словам, страны сделали конкретные действия длявыполнения своих обязательств, втом числе и передТурцией.



В то же время в Швеции уже заявили о намерениях направить свои войска в Восточную Европу, чтобы они присоединились к силам быстрого реагирования альянса в случае вступления в НАТО. Об этом заявил министр обороны страны.