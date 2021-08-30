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Госсекретарь США собирается озвучить дальнейшие планы Вашингтона в отношении Кабула
Ситуацию в Афганистане сегодня США обсудят с партнерами. Госсекретарь Энтони Блинкен проведет по видеосвязи консультации с представителями НАТО, ЕС и коллегами из нескольких государств, в том числе Канады, Японии, Великобритании, Турции и Катара. В ходе переговоров планируется выработать согласованный подход на ближайшие недели по ситуации в Афганистане. Ожидается также, что Блинкен озвучит дальнейшие планы Вашингтона в отношении Кабула.
Ситуация в Афганистане может стать началом миграционного кризиса
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США должны приложить больше усилий для борьбы с потенциальным миграционным кризисом после смены власти в Афганистане. Французский лидер намекнул, что Вашингтон поступает не вполне честно, поскольку часть эвакуированных американцами афганцев вывозят в Албанию и Уганду. Американские рейсы с беженцами также ожидаются в Косове и Северной Македонии. При этом временное размещение в этих странах может растянуться на год.
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