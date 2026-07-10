ГосСМИ Ирана: два военных объекта на юге страны подверглись ударам с воздуха

Новые атаки на Иран. ГосСМИ страны сообщают о двух военных объектах в южной части республики, по которым был совершен воздушный удар.



Известно, что одним из них стала морская база в Конараке. На ее территории прогремела пара взрывов. В том же регионе находится единственная атомная электростанция Ирана. Указаний на то, что ядерный объект пострадал в результате атак, нет.



Примечательно, что представители США от причастности к очередным ударам по Исламской Республике открестились.