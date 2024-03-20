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Гостиницы в Испании начали экономить воду, в Турции под угрозой закрытия больше половины отелей
В Турции могут закрыть больше половины отелей. Причина - долги, которые накопились с начала пандемии коронавируса. Общая сумма около 10 млн долларов. В настоящее время 75 % гостиниц - в залоге у финансовых учреждений. И последние требуют от владельцев продать активы в счет погашения задолженности. Тем временем работники туриндустрии говорят, что в гостиницах уже не хватает мест для размещения большого потока туристов. Так, в прошлом году Турцию посетили почти 57 млн человек.
Испанские гостиницы начали экономить воду
Испанские гостиницы начали экономить воду. Ее очищают после использования и повторно запускают в систему. Это связано с продолжительной засухой в стране. Внутренние водохранилища, из которых обычно берут питьевую воду, заполнены лишь на 17 %. Особенно сильно страдают Каталония и Андалусия.
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