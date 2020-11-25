3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Государства пока не могут выработать единый алгоритм решения проблем с COVID-19
В мире фиксируют почти 60 миллионов случаев заражений COVID-19 с начала пандемии. На фоне непрекращающегося распространения государства не могут выработать единый алгоритм решения проблем.
Проблемы здравоохранения Италии
Итальянская Калабрия находится в критическом состоянии. Даже несмотря на снижение масштабов распространения болезни, отделения интенсивной терапии переполнены. Ведь за последние годы пропускная способность госпиталей региона сократилась вдвое. Премьер страны Джузеппе Конте выступил за закрытие горнолыжных курортов этой зимой.
Отсутствие согласия по единым мерам
Австрия с такими мерами не согласна. По словам министра туризма Элизабет Кестингер, эта индустрия является важным фактором для экономики страны. В случае, если такие ограничения все же будут приняты, Австрия потребует у ЕС компенсации.
Смягчение ограничений во Франции
Тем временем Франция намерена отменить общенациональный локдаун уже 15 декабря. Вместо него в стране введут комендантский час. Но в сочельник и новогоднюю ночь передвигаться по улице будет разрешено.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов