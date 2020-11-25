Государства пока не могут выработать единый алгоритм решения проблем с COVID-19

В мире фиксируют почти 60 миллионов случаев заражений COVID-19 с начала пандемии. На фоне непрекращающегося распространения государства не могут выработать единый алгоритм решения проблем.

Проблемы здравоохранения Италии

Итальянская Калабрия находится в критическом состоянии. Даже несмотря на снижение масштабов распространения болезни, отделения интенсивной терапии переполнены. Ведь за последние годы пропускная способность госпиталей региона сократилась вдвое. Премьер страны Джузеппе Конте выступил за закрытие горнолыжных курортов этой зимой.

Отсутствие согласия по единым мерам

Австрия с такими мерами не согласна. По словам министра туризма Элизабет Кестингер, эта индустрия является важным фактором для экономики страны. В случае, если такие ограничения все же будут приняты, Австрия потребует у ЕС компенсации.

Смягчение ограничений во Франции