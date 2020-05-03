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Государства смягчают карантинные ограничения. Показания не столько медицинские, сколько экономические
Потери планетарного ВВП могутсоставить9 триллионов долларов
От 5 до 7 %ВВПпотеряют Европа, Штаты, Россия. Лишь Китай по итогам года продемонстрирует умеренный прогресс, но и его один с небольшим процент выглядит скромно в сравнении с 8-10%роста прошлых лет.
, а если считать с чадами и домочадцами, средств к существованию лишатся миллиард шестьсот миллионов человек. Ну и, конечно, неизбежен голод - куда же без него: его обещают одному миллиарду ста миллионам человек, то есть каждому седьмому землянину. И это только в поговорке "пока толстый сохнет, худой сдохнет": кажется, обоих может ждать почти одинаково печальный конец. Вот, например, французские отельеры явно относятся к разряду жирных котов, но к исходу года их положение будет, конечно, получше, чем у кенийских крестьян, но вполне сравнимым с положением южнокорейского или американского безработного.
Серж Кашан, владелец сети отелей (Франция):
"Ноль постояльцев в апреле, столько же в мае и, наверное, июне. А в июле, августе, сентябре получим ли мы хотя бы пятую часть выручки? Закрыты музеи и рестораны - выходит, отели тоже никому не нужны. Только правительственная помощь спасет нас от катастрофы!"
Карантин при внимательном рассмотрении - это скорее политический, нежели медицинский конструкт
Изоляция устанавливается избирательно, словно вирусу есть дело, богатый ты или бедный, состоишь в списках "Форбс" или нанимаешь бухгалтера, чтобы составить месячный отчет. Особенно зримо это обнаруживается, конечно, не в Западной Европе, а в Восточной, но присутствует в тех или иных формах всюду.
В Киеве вопреки запретам протестовали предприниматели: полиция, жалуются они, пристально следит, чтобы в уличных заведениях никто чашки кофе не выпил, зато гипермаркеты работают день напролет.
Но даже избирательный карантин, вводимый со всем уважением к крупному капиталу, оказался чреват катастрофой. Риторика планетарных лидеров меняется: вирус-алармисты уже стали соглашателями, а сторонники медленной экономической ремиссии вообще требуют немедленно "резать, не дожидаясь перитонита".
Дональд Трамп, президент США:
"Ориентировочная дата - как можно скорее! Часть штатов уже открылась, часть откроется вот-вот - в понедельник многие снимут карантинные запреты. Где ограничения были частичны, там их ослабят: скажем, работала четверть ресторанов, станет работать половина!"
Трамповский спич, между тем, обнаруживает главную странность теперешних карантинных ограничений. Можно спорить о том, насколько они актуальны и правомерны: эпидемия - это когда заболевает 5 %населения, иногда порог снижают до 1%. Но ни в одном государстве коронавирусу взять этот барьер даже не мечталось. Однако дело уже в другом: смягчение карантинных ограничений лишает смысла все прежние строгости.
Ведь теперь они все получат свободу, притом что вирус еще никуда не ушел.
Когда в тождественных ситуациях реализуются две взаимоисключающие противоэпидемические стратегии, одна из них обязательно должна быть ошибочной! Так нам велел считать еще Аристотель, формулируя закон исключенного третьего. Получается, что паника инструментальна, ее, как огонек в газовой конфорке, то прибавят, то убавят. И кажется, наступила пора торжества здравого смысла: болезнь надо лечить, ее можно предотвращать, а вот просто запираться от нее глупо.
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