Государства смягчают карантинные ограничения. Показания не столько медицинские, сколько экономические

Потери планетарного ВВП могутсоставить9 триллионов долларов

От 5 до 7 %ВВПпотеряют Европа, Штаты, Россия. Лишь Китай по итогам года продемонстрирует умеренный прогресс, но и его один с небольшим процент выглядит скромно в сравнении с 8-10%роста прошлых лет.

, а если считать с чадами и домочадцами, средств к существованию лишатся миллиард шестьсот миллионов человек. Ну и, конечно, неизбежен голод - куда же без него: его обещают одному миллиарду ста миллионам человек, то есть каждому седьмому землянину. И это только в поговорке "пока толстый сохнет, худой сдохнет": кажется, обоих может ждать почти одинаково печальный конец. Вот, например, французские отельеры явно относятся к разряду жирных котов, но к исходу года их положение будет, конечно, получше, чем у кенийских крестьян, но вполне сравнимым с положением южнокорейского или американского безработного.

Серж Кашан, владелец сети отелей (Франция):

"Ноль постояльцев в апреле, столько же в мае и, наверное, июне. А в июле, августе, сентябре получим ли мы хотя бы пятую часть выручки? Закрыты музеи и рестораны - выходит, отели тоже никому не нужны. Только правительственная помощь спасет нас от катастрофы!"



Карантин при внимательном рассмотрении - это скорее политический, нежели медицинский конструкт

Изоляция устанавливается избирательно, словно вирусу есть дело, богатый ты или бедный, состоишь в списках "Форбс" или нанимаешь бухгалтера, чтобы составить месячный отчет. Особенно зримо это обнаруживается, конечно, не в Западной Европе, а в Восточной, но присутствует в тех или иных формах всюду.

В Киеве вопреки запретам протестовали предприниматели: полиция, жалуются они, пристально следит, чтобы в уличных заведениях никто чашки кофе не выпил, зато гипермаркеты работают день напролет.

Но даже избирательный карантин, вводимый со всем уважением к крупному капиталу, оказался чреват катастрофой. Риторика планетарных лидеров меняется: вирус-алармисты уже стали соглашателями, а сторонники медленной экономической ремиссии вообще требуют немедленно "резать, не дожидаясь перитонита".

Дональд Трамп, президент США:

"Ориентировочная дата - как можно скорее! Часть штатов уже открылась, часть откроется вот-вот - в понедельник многие снимут карантинные запреты. Где ограничения были частичны, там их ослабят: скажем, работала четверть ресторанов, станет работать половина!"

Трамповский спич, между тем, обнаруживает главную странность теперешних карантинных ограничений. Можно спорить о том, насколько они актуальны и правомерны: эпидемия - это когда заболевает 5 %населения, иногда порог снижают до 1%. Но ни в одном государстве коронавирусу взять этот барьер даже не мечталось. Однако дело уже в другом: смягчение карантинных ограничений лишает смысла все прежние строгости.

Ведь теперь они все получат свободу, притом что вирус еще никуда не ушел.